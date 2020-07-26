Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$23
2 балла
3 года назад
Подписался на проект и пропал (
$5
2 балла
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!