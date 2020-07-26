nazar_kravets

Назар Кравец nazar_kravets

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
WordPress/OpenCart/Php Dev | Python (Django & Telegram)

Занимаюсь разработкой, правками и прочими заданиями на любом движке Php. 

Могу без проблем написать модуль/плагин для OpenCart/WordPress

Разработка сайтов "под ключ"

Работы с Python

Так же выполню любые правки.

PHPPythonWordPressOpenCartDjango
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
optical
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$23
2 балла
3 года назад
Форма заказа с логикой для wordpress сайта
Подписался на проект и пропал (
mikerays
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
2 балла
3 года назад
Изменить отправку почты с phpmail на smtp на лендинге и добавить капчу
пропал
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Восстановить сайт из бэкапа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kreml
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$3
10 баллов
3 года назад
Отслеживание события пикселем Facebook
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!