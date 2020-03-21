Специалисту, кто хорошо знает ПрестаШоп (PrestaShop)

Сайт почти готов, начал заполнять каталог товарами. После каких-то манипуляций программиста на сервере (а может и в амдинке) перестали открываться карточки товаров (просто белые страницы). Надо исправить.

Далее будут еще задачи:

1. Раздел "Отложенные товары" (My Wishlist) доступен только авторизованным юзерам, надо сделать, чтобы без регистрации им можно было пользоваться (ложить туда товары и убирать от туда).

2. еще несколько мелочей, но о них - позже.