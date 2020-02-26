Сделать crm битрикс 24 к сайту на Wordpress

Добрый день! [b]СРОЧНО[/b] ищем drupal-разработчика. [b]Задача[/b] заключается в следующем: есть проект на предварительный осмотр [url=https://github.com/linnovate/openideal]https://github.com/linnovate/openideal[/url] , здесь код и инструкции на Drupal 7. После установки он примерно закрывает такой функционал и внешний вид: [url=https://demo.openidealapp.com/]https://demo.openidealapp.com/[/url] или такой: [url=http://openideal-demo.dz2.linnovate.net/]http://openideal-demo.dz2.linnovate.net/[/url] Стоит задачи развернуть это, изучить и ...