Сделать crm битрикс 24 к сайту на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки203 просмотра
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Есть рабочий сайт на Wordpress, к нему нужно подсоединить crm битрикс 24 и старые заявки, которые на почте подсоединить их к crm. 

WordPress
4 года назад
guest_15730551234338
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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