Совет: создать форму подсчета с дальнейшим добавлением в корзину (Woo)

Требуется оплачиваемый совет, какими средствами или плагинами возможно было бы создать на WordPress форму для заполнения, в которой был бы интегрирован калькулятор, подсчитывающий стоимость заказа в зависимости от количества дней и других факторов, после чего этот заказ отправлялся на полноценный checkout от Woocommerce.