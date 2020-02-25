Совет: создать форму подсчета с дальнейшим добавлением в корзину (Woo)

$10
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок156 просмотров
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Требуется оплачиваемый совет, какими средствами или плагинами возможно было бы создать на WordPress форму для заполнения, в которой был бы интегрирован калькулятор, подсчитывающий стоимость заказа в зависимости от количества дней и других факторов, после чего этот заказ отправлялся на полноценный checkout от Woocommerce.

4 года назад
alex_nad
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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