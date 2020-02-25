Работа с сайтом на Вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок228 просмотров
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Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта и всего шаблона на Вордпресс + правки по дизайну и техническому состоянию. Техническое задание в приложении.

Оплата через Приват, PayPal, Payoneer.

4 года назад
guest_15826996593625
4 года в сервисе
Был
4 года назад