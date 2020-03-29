Настройка и программирование доски объявлений

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки165 просмотров
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Требуется настройка и программирование доски объявлений на решении 1с-битрикс и шаблоне

BBS:Advert PRO.  Поменять иконки на разделах, настроить фильтр для каждого раздела отдельно свой, подключить платные тарифы, вывести баннер справа, изменить внизу рекламу и поставить свои соц сети.

Оплата криптой СС, работа через гарант. Для интересующихся  можно посмотреть обороты по сделкам. Торгуется здесь.

4 года назад
rusrogvold
Руслан 
54 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад