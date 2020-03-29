Правки Wordpress

[b]О проекте: [/b] - Товарный агрегатор (~5 млн товаров) с большим кол-вом типов страниц, каждый из которых содержит структурированные наборы данных и настраиваемые блоки; - внутренняя поисковая выдача, фильтрация реализованы elasticsearch. - Имеет обширный функционал админ-части для ...
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Добрый день!
Нужно поправить сайт в приложении.
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