Middle php symfony 4 разработчик

Ищем исполнителя, который проконсультирует и имеет опыт парсинга товаров с Яндекс Маркета. Задача спарсить товары определенных рубрик на сайт под управлением CMS Wordpress, в записи с заполнением произвольных полей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте:
- Товарный агрегатор (~5 млн товаров) с большим кол-вом типов страниц, каждый из которых содержит структурированные наборы данных и настраиваемые блоки;
- внутренняя поисковая выдача, фильтрация реализованы elasticsearch.
- Имеет обширный функционал админ-части для обеспечения SEO-оптимизации контента, настройки перелинковки, генерации новых страниц, дашбордов/инструментов отслеживания процессов и состояний ресурса.
Стек технологий:
Kubernetes, gitlab ci-cd, docker, symfony 4, php, mysql, unitd, git, es, s3
В данный момент мы занимаемся глобальным рефакторингом и переписыванием исходного кода, по этому нужен специалист, знакомый со стеком технологий для разработки и последующей поддержки сайта.
Просьба присылать свои резюме и предложения по часовому рейту специалистам от 2х лет работы.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать простой калькулятор с помощью плагина ez Form Calculator для WordPress или с помощью иного плагина - это не принципиально. Логика такая: есть список курсов - это продукты woocommerce.нужно чтобы они подтягивались в калькулятор вместе со стоимостью.После ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищу фрилансера для правок на сайте. Сайт на Wordpress (в основном правки по верстке).Для примера: сейчас таблицы сделаны картинкой, нужно их сделать кодом в этом же размере. Где-то чуть подвинуть, где-то чуть поправить. Хорошие знания ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Перенесли сайт на Вордпресс. Сейчас наводим порядок с СЕО и правим недочеты. 1. Нужно настроить передачу с форм на сайте заказов в CRM Битрикс 24. Ранее работала, но сломалась после редизайна. 2. Доработать форму заказа звонка и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $117
Нужно перенести дизайн tuday.ru с битрикса на вордпрессСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Новая болванка, с установленной темой. Сайт voucher.party необходима доводка до ума и сопровождение. Исправление ошибок, добавление функционала и тд. Задача "на сегодня" изложена в приложенном ТЗСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимоперенести сайт [url=https://visaholiday.ru/]https://visaholiday.ru/[/url] на наш аккаунт на Тильду. Перенестиследующие страницы: 1. [url=https://visaholiday.ru/]https://visaholiday.ru/[/url] 2. [url=https://visaholiday.ru/countries]https://visaholiday.ru/countries[/url] 3. [url=https://visaholiday.ru/countries/austria.html]https://visaholiday.ru/countries/austria.html[/url] 4. [url=https://visaholiday.ru/insurance]https://visaholiday.ru/insurance[/url] 5. [url=https://visaholiday.ru/contacts]https://visaholiday.ru/contacts[/url] Обсуждаем отличия текущего вида сайта отбудущего при переносе до взятия на работу.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $47
Вёрстка страниц на wordpress. Сверстать нужно адаптивно и отзывчиво.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо уже разработанную страницу лэндинга в конструкторе перенести на сайт на платформе Magento.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Перенести сайт с instantcms 1 на instantcms 2, с учетом всех данных. Есть старый сайт: [url=https://privozilla.kiev.ua/]https://privozilla.kiev.ua/[/url] Нужно сначала создать его новую версию на тестовом поддомене. Перенести все данные. (записи, отзывы, пользователей, данные рейтингов и мульти рейтингов)Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад