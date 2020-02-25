Middle php symfony 4 разработчик

О проекте:

- Товарный агрегатор (~5 млн товаров) с большим кол-вом типов страниц, каждый из которых содержит структурированные наборы данных и настраиваемые блоки;

- внутренняя поисковая выдача, фильтрация реализованы elasticsearch.

- Имеет обширный функционал админ-части для обеспечения SEO-оптимизации контента, настройки перелинковки, генерации новых страниц, дашбордов/инструментов отслеживания процессов и состояний ресурса.

Стек технологий:

Kubernetes, gitlab ci-cd, docker, symfony 4, php, mysql, unitd, git, es, s3

В данный момент мы занимаемся глобальным рефакторингом и переписыванием исходного кода, по этому нужен специалист, знакомый со стеком технологий для разработки и последующей поддержки сайта.

Просьба присылать свои резюме и предложения по часовому рейту специалистам от 2х лет работы.