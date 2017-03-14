Есть 2 технические задачи для интернет-магазина на движке PrestaShop: - Техническое задание на внедрение кода динамического ремаркетинга: https://docs.google.com/document/d/1JGTOion4sMjcE0nf2ZFVRDIeuXRGK8GulmDIqhjo79s/ - Техническое задание на создание товарного фида для Merchant ...
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
О проекте: - Товарный агрегатор (~5 млн товаров) с большим кол-вом типов страниц, каждый из которых содержит структурированные наборы данных и настраиваемые блоки; - внутренняя поисковая выдача, фильтрация реализованы ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Цель задачи: Упростить работу контент редактора, для подготовки фото для постинга в соц. сети информации о размещаемых товарах. Примеры: Прикрепляю к задаче оригинальные изображения подготовленные в ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать "под-ключ" аналогичный проект http://markakachestva.ru - Дизайн+верстка (шаблоны оформления статей и категорий) - Интеграция на подходящий движок по типу WP итд. - создание каталога/разделов и первичное наполнение сайта контентом ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный специалист с наличием портфолио аналогичных реализованных проектов. Реализовать Т3 для разработки аналогичного проекта - Sellercheck.Ru По итогам выполненной работы, с помощью данного Т3 , мой Project Manager должен иметь ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для существующего приложения, нужно разработать ряд "обучающих" шагов/инструкцию для первого контакта с пользователем после установки. Тематика приложения e-commerce , более подробное обсуждение с потенциальным исполнителем. Заявки рассматриваю только от проверенных дизайнеров ...Дизайн мобильных приложений12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно проделать работы по крауд-маркетингу, на период Апрель-Июнь - 50-80 ссылок в месяц. Главное требование опыт и успешные проекты, понимание что аккаунты на форумах и сайтах должны быть с историей, а не ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать отдельный слой под порезку плоттером, задание довольно срочное, нужно сделать на утроВерстка полиграфии3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно сверстать макеты для почтовых писем, обязательно опыт верстки для email. Пользователей без отзывов сразу удаляю.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать копию данного инфо сайтика, который парсит кол-во установок и отзывов заранее добавленых chrome приложений в браузер. http://cwss.dv-dev.ru Сроки до НГ, выслушаю ваши предложения. Рассмотрю исполнителей с отзывами и которые ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо спарсить несколько корневых категорий инет-магазина. (Срочно!) План такой: 1) Рекурсивно обходим все подкатегории Женская обувь, Женская одежда 2) Для каждого товара сохраняем в базу данных следующие данные. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный специалист для пользовательского тестирования кешбек сервиса, выявление текущих багов и неудобств. Тестирование работы email рассылок при взаимодействии с сервисом/интерфейсом. на выходе нужен Отчет и рекомендации по исправлению. Ссылка на ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть приложение для кешбек сервиса в Play Market, оно работает, но есть ошибки и неудобства. Есть исходники, нужно провести полный технический аудит и тестирование, и последующий рефакторинг приложение. Ссылку дам потенциальному исполнителю. Сроки ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для оформления YouTube канала, нужно нарисовать персонажа/иллюстрацию в стиле комикса. Персонажа рисуем из ведущего канала https://www.youtube.com/watch?v=1dd4OBHaF3Y Иллюстрация будет размещаться в шапке канала http://joxi.ru/Y2LDXVqcndPa12 Более конкретное обсуждение будет с ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно протестировать функциональность и верстку новой адаптивной моб. версии сайта (e-commerce товарный маркет-плейс) сайт в личке обсуждаю.Тестирование сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- Нужно нарисовать изображение номера "35" в векторе - Перенести из PSD изображения "фар" в .tiff формат - так-же еще будет пару не сложных надписей и логотипов которые нужно подготовить для печати в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно разработать аналоги данных расширений: https://chrome.google.com/webstore/detail/advatube/dambaneiedfkdjncfmabcehkhigogloc https://chrome.google.com/webstore/detail/dark-skin-for-youtube/bfeknfgchonpnofdjokchhdhdnddhglm Просьба указывать ориентировочную стоимость и сроки. Только для опытных JS разработчиков.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен лендинг на 2 экрана, тематика e-commerce - скидки и выгодные предложения. Более подробная информация с исполнителемДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сверстать простой ленд, на 3 экрана. никаких эффектов и сложных паралаксов. Подробности с потенциальным исполнителем.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML. ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад