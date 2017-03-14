Duka335

Сергей Duka335

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • PrestaShop - внедрить 2 Т3 по интеграции с Google Ads

    Есть 2 технические задачи для интернет-магазина на движке PrestaShop: - Техническое задание на внедрение кода динамического ремаркетинга: https://docs.google.com/document/d/1JGTOion4sMjcE0nf2ZFVRDIeuXRGK8GulmDIqhjo79s/ - Техническое задание на создание товарного фида для Merchant ...

    Google AdsPrestaShop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Middle php symfony 4 разработчик

    О проекте: - Товарный агрегатор (~5 млн товаров) с большим кол-вом типов страниц, каждый из которых содержит структурированные наборы данных и настраиваемые блоки; - внутренняя поисковая выдача, фильтрация реализованы ...

    DockerGitMySQLPHPSymfony
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Генератор изображения с сервера +онлайн редактор

    Цель задачи:  Упростить работу контент редактора, для подготовки фото для постинга в соц. сети информации о размещаемых товарах. Примеры:  Прикрепляю к задаче оригинальные изображения подготовленные в ...

    HTML
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание и наполнение проекта

    Нужно создать "под-ключ" аналогичный проект http://markakachestva.ru - Дизайн+верстка (шаблоны оформления статей и категорий) - Интеграция на подходящий движок по типу WP итд. - создание каталога/разделов и первичное наполнение сайта контентом  ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание Т3 на разработку проекта

    Нужен опытный специалист с наличием портфолио аналогичных реализованных проектов. Реализовать Т3 для разработки аналогичного проекта - Sellercheck.Ru По итогам выполненной работы, с помощью данного Т3 ,  мой Project Manager должен иметь ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Design android приложения

    Для существующего приложения, нужно разработать ряд "обучающих" шагов/инструкцию для первого контакта с пользователем после установки.  Тематика приложения e-commerce , более подробное обсуждение с потенциальным исполнителем. Заявки рассматриваю только от проверенных дизайнеров ...

    Android
    Дизайн мобильных приложений12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Крауд-маркетинг для прайс-агрегатора

    Нужно проделать работы по крауд-маркетингу, на период Апрель-Июнь - 50-80 ссылок в месяц. Главное требование опыт и успешные проекты, понимание что аккаунты на форумах и сайтах должны быть с историей, а не ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка email макетов

    $15

    Нужно сверстать макеты для почтовых писем, обязательно опыт верстки для email. Пользователей без отзывов сразу удаляю.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать инфо парсер с Chrome-Store

    Нужно сделать копию данного инфо сайтика, который парсит кол-во установок и отзывов заранее добавленых chrome приложений в браузер. http://cwss.dv-dev.ru Сроки до НГ, выслушаю ваши предложения. Рассмотрю исполнителей с отзывами и которые ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать web-парсер свойств товаров в магазине

    Необходимо спарсить несколько корневых категорий инет-магазина. (Срочно!) План такой: 1) Рекурсивно обходим все подкатегории Женская обувь, Женская одежда 2) Для каждого товара сохраняем в базу данных следующие данные. ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тестирование CashBack сервиса

    Нужен опытный специалист для пользовательского тестирования кешбек сервиса, выявление текущих багов и неудобств. Тестирование работы email рассылок при взаимодействии с сервисом/интерфейсом. на выходе нужен Отчет и рекомендации по исправлению. Ссылка на ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Технический аудит+ тестирование Android приложения

    Есть приложение для кешбек сервиса в Play Market,  оно работает, но есть ошибки и неудобства. Есть исходники, нужно провести полный технический аудит и тестирование, и  последующий рефакторинг приложение. Ссылку дам потенциальному исполнителю. Сроки ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Иллюстрация персонажа-ведущего YouTube канала

    Для оформления YouTube канала, нужно нарисовать персонажа/иллюстрацию в стиле комикса.  Персонажа рисуем из ведущего канала  https://www.youtube.com/watch?v=1dd4OBHaF3Y Иллюстрация будет размещаться в шапке канала http://joxi.ru/Y2LDXVqcndPa12 Более конкретное обсуждение будет с ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать векторный номер и надписи

    - Нужно нарисовать изображение номера "35" в векторе - Перенести из PSD изображения "фар" в .tiff формат - так-же еще будет пару не сложных надписей и логотипов которые нужно подготовить для печати в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка браузерного расширения для YouTube

    Нужно разработать аналоги данных расширений: https://chrome.google.com/webstore/detail/advatube/dambaneiedfkdjncfmabcehkhigogloc https://chrome.google.com/webstore/detail/dark-skin-for-youtube/bfeknfgchonpnofdjokchhdhdnddhglm Просьба указывать ориентировочную стоимость и сроки. Только для опытных JS разработчиков.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка Landing Page

    Нужно сверстать простой ленд, на 3 экрана. никаких эффектов  и сложных паралаксов. Подробности с потенциальным исполнителем.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • HTML Редизайн сайта/верстки

    Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML. ...

    BootstrapCSSHTML
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Технический аудит+ тестирование Android приложения
Android
Приятно работать с человеком который точно знает что ему нужно. На связи, четкая задача, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Очень рекомендую Виктора, в краткие сроки провел тестирование, предоставил информативный отчет о критических проблемах и составил план задач, разбив их на приоритеты. Спасибо.
Ответный отзыв
yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать векторный номер и надписи
довольно таки интересный проект был, спасибо за работу :)
Спасибо все отлично!
Ответный отзыв
MadGustave
Сергей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Разработка браузерного расширения для YouTube
JavaScript
Понятное ТЗ, моментальная оплата, отличный заказчик.
Очень инициативный и ответственный специалист, выполнил задачу в сроки.
Ответный отзыв
velenchuk
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Дизайн Лендинга e-commerce тематики
Все круто! Оплата вовремя, задача поставленна точно.
Работа выполнена, как всегда на высоте, Спасибо!
Ответный отзыв
velenchuk
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Верстка Landing Page
Работаю не впервый раз, все отлично!
Работа выполнена, все требования учтены - спасибо.
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