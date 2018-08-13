Создание и наполнение проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок251 просмотр

Нужно создать "под-ключ" аналогичный проект http://markakachestva.ru

- Дизайн+верстка (шаблоны оформления статей и категорий)

- Интеграция на подходящий движок по типу WP итд.

- создание каталога/разделов и первичное наполнение сайта контентом 

Возможно в дальнейшем сотрудничество с копирайтерами/контентами подрядчика.

Более детальное обсуждение с потенциальным исполнителем.

Просьба оставлять предложения только от профессионалов с портфолио и отзывами.

WordPress
7 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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