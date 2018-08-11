Создать сайт + мобильное приложение

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Закрыт17 заявок348 просмотров

Требуется составить сайт, где посетители будут выкладывать свой "товар" ( товар всего одного образца ). Что бы выложить "товар", он должен зарегистрироваться, у каждого личный кабинет, с описанием его товара, ценой и контактными данными. Мобильное приложение для Android и ios.

AndroidiOS
7 лет назад
degajeh
Денис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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