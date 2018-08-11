Создание сайта, по ремонту электротехники. Кто сможет сделать сайт от ""а до я", пригонный для использования с современным дизайном и интерфейсам.
Создать сайт агрегатор для недвижимости
Компания занимается риелторскими услугами.
Бекенд: настроить api, а где нужно спарсить данные с известных популярных площадок где оставляют объявления по недвижимости, Авито, моя реклама, яндекс и тд.
Фронтенд: Отбражение данные и написание логики
Есть подробное ТЗ.
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