Создание лэндинга.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки198 просмотров

Многостраничный одностраничник.

Разработка мультилендинга по продаже спецтехники, который показывает пользователю именно то, что он искал, прежде чем перейти с контекстной рекламы.

«Резиновая» верстка для всех размерах экранов.

Для навигации по разделам short-header — заголовок с меню, в который превращается шапка страницы при прокрутке.

При оформлении заказа менеджеру приходит SMS с номером телефона и информацией о заказе.

Блок с фотографиями интегрированный с Instagram.

7 лет назад
guest_15338850624069
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт по аналогу

    Друзья, есть сайт, нужно создать точно такой же, с таким же наполнением, только человечка и контакты там изменить. Цена и сроки пожалуйста.  http://www.greenworld.md/

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта

    Разработка сайта  задание тут https://goo.gl/jxy1gA от вас сроки и бюджет  Работа по схеме:   выполняете задачи --&gt; утверждение/правки --&gt; вносите исправления --&gt; оплата   (если есть сомнения – см. мои отзывы (+688 ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт под ключ

    Техническое задание. Пишите свою стоимость и сроки. Выберу оптимального исполнителя.  Нужно сделать такой же сайт.airdropbox.ru Русская и английская версия.  Дизайн конечно должен отличаться. Не должно быть плагиата по дизайну.  Но быть таким ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен простой лендинг

    Нужен одностраничник, за сутки-двое. Презентацию из моей папки, с фотками и текстом в Ворде - перенести на лендинг. Можно взять какой-то бесплатный шаблон, показать его мне, я под него структурирую всю инфу из ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт

    Нужнее сайт на базе digiseller. Состав: Управление товара и категориями через digiseller.  Автоматическая синхронизация с digiseller.  Админ-панель.  Корзина покупки. Мультиязычность (Русский, Английский). Seo. Пример - http://ls.ytstyle.ru

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт для экспресс-доставка почты и грузов

    Доброго дня! Необходимо разработать сайт для компании которая занимается экспресс-доставкой почты и грузов по стране. Компания будет предоставлять услуги по доставке и отправке экспресс-почты по России. Бриф во вложении. Там всё прописано (необходимый функционал и ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад