Создание лэндинга.

Многостраничный одностраничник.

Разработка мультилендинга по продаже спецтехники, который показывает пользователю именно то, что он искал, прежде чем перейти с контекстной рекламы.

«Резиновая» верстка для всех размерах экранов.

Для навигации по разделам short-header — заголовок с меню, в который превращается шапка страницы при прокрутке.

При оформлении заказа менеджеру приходит SMS с номером телефона и информацией о заказе.

Блок с фотографиями интегрированный с Instagram.