Нужен одностраничник, за сутки-двое. Презентацию из моей папки, с фотками и текстом в Ворде - перенести на лендинг. Можно взять какой-то бесплатный шаблон, показать его мне, я под него структурирую всю инфу из ...
Сайт под ключ
Техническое задание. Пишите свою стоимость и сроки. Выберу оптимального исполнителя.
Нужно сделать такой же сайт.airdropbox.ru Русская и английская версия.
Дизайн конечно должен отличаться. Не должно быть плагиата по дизайну.
Но быть таким же простым,понятным и интуитивным.
Должна быть мобильная версия.
Сайт обязательно должен хорошо читаться и отображаться на телефонах и планшетах.
Также должен обязательно быть поиск по действующим проектам.
Но на моем сайте должна быть система рейтинга.
То есть пользователь может ставить лайк.
Эти лайки суммируются. И из них составляется рейтинг.
Обязательно должна быть сортировка по рейтингу, что бы пользователь
мог сам сортировать, и видеть общую картину.
У меня должна быть возможность редактирования и заполнения сайта.
Создать и разместить кнопку переключения Русской и английской версии.
Эти кнопки должны переключать сайт на русскую и английскую версию.
Создать и разместить кнопку Вход на сайт. По этой кнопке пользователь должен иметь возможность залогиниться после регистрации.
Создать и разместить кнопку Регистрации. Создать функцию регистрации на сайте
Регистрация проходит через соц сети Фейсбук, твитер или Вк путем авторизации, либо через почту.
Создать и разместить кнопку поиск, Эту кнопка должна работать и находить действующие проекты, на той вкладке на которой открыт сайт.
Разместить логотип, Логотип получить у заказчика.
Разместить Название сайта вверху. Название получить у заказчика.
Создать кнопки соцсетей проекта Фейсбук, Твитер, ВК и канала Телеграм. Кнопки должны вести на эти соцсети и канал телеграм.
На сайте создать столбец "Рейтинг"
В этом столбце разместить кнопки лайк и рейтинг проектов.
Голосовать могут только зарегистрированные и залогиненые пользователи.
На основании этих голосов составляется автоматически рейтинг и показывается на кнопке проекта.
На сайте должны быть вкладки – Баунти, Аэродроп, Завершенные баунти, Завершенные аэродропы.
У каждой вкладки должна быть система лайков и рейтингов, кроме завершенных.
У каждого размещенного проекта в строке должно быть Название, Символ, Бесплатные токены, Окончание, Рейтинг. Описание, Перейти.
У проектов должна быть кнопка сортировка по рейтингу и дате окончания, Пользователь сайта должен иметь возможность легко сортировать проекты по рейтингу. От самого лучшего до самого худшего. А так же по дате завершения.
Внизу лицевой страницы разместить краткую информацию – Что такое баунти и аэродропы. Текст получить у заказчика.
Все кнопки разместить красиво и гармонично.
Заказчик сайта должен иметь возможность добавлять и удалять проекты, Редактировать ссылки и описание.
Количество строк под проекты должно иметь большой запас, минимум по 500 под баунти и аэродропы. Либо должно быть не ограниченным, что бы заказчик имел возможность разместить любой количество проектов.
Для общего понимания заказчик прилагает скриншоты с заданием.
Пользователи сайта должны видеть, только те строки в которых размещены проекты.
Исполнитель по завершении заказа размещает готовый сайт на хостинге заказчика.
Заказчик обязуется выплатить исполнителю его заработанные деньги за его труд.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужнее сайт на базе digiseller. Состав: Управление товара и категориями через digiseller. Автоматическая синхронизация с digiseller. Админ-панель. Корзина покупки. Мультиязычность (Русский, Английский). Seo. Пример - http://ls.ytstyle.ruСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня! Необходимо разработать сайт для компании которая занимается экспресс-доставкой почты и грузов по стране. Компания будет предоставлять услуги по доставке и отправке экспресс-почты по России. Бриф во вложении. Там всё прописано (необходимый функционал и ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем доброго. На платформе Тильда необходимо создать интернет-магазин под ключ. Товар - медицинское и около медицинское. Компрессионные бинты, чулки, различные повязки, пластыри и прочее. Ассортимент небольшой - изначально до 50 наименований ( в некоторых есть ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Корпоративный сайт. Тема- строительство бассейнов. Нужен для возможности продвижения, по последним тенденциям веб-дизайна. Сроки не поджимают. Детали с исполнителем.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы хотим сделать информационный сайт для семей с детьми на русском языке в Австрии. На сайте будет размещена информация о местах, которые можно посетить, календарь мероприятий, где остановиться, наши путешествия. Нам понравилась структура ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток . Требуется сделать сайт под ключ по аренде транспортных средств . Сроки не жмут , работа на результат . Оплата по договоренности . Остальную информацию узнавайте в телеграмм , видео или Ватсапп.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт доски объявлений под ключ с адаптивным дизайном. Есть детальное техническое задание, вышлю по запросу. В приоритете компании и фрилансеры с опытом работы над подобными проектами. Пожалуйста, оставляйте ваши предложения только ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Нужно собрать сайт на вордпрессе, натянуть дизайн, вычистить оттуда всё лишнее. Есть структура, прототипы и донор дизайна. По коду не должно быть понятно, что сайт сделан на вп, он должен быть максимально минималистичным и чистым. ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Что нужно: Сайт конкурсов, пользователи регистрируются и загружают свои работы, эксперт оценивает и выделяет 3 места, пользователь потом в ЛК скачивает диплом по установленному шаблону, в который автоматом вбиваются ФИО и место Тех ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт7 лет назад