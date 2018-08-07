Сайт под ключ

Техническое задание. Пишите свою стоимость и сроки. Выберу оптимального исполнителя.

Нужно сделать такой же сайт.airdropbox.ru Русская и английская версия.

Дизайн конечно должен отличаться. Не должно быть плагиата по дизайну.

Но быть таким же простым,понятным и интуитивным.

Должна быть мобильная версия.

Сайт обязательно должен хорошо читаться и отображаться на телефонах и планшетах.

Также должен обязательно быть поиск по действующим проектам.

Но на моем сайте должна быть система рейтинга.

То есть пользователь может ставить лайк.

Эти лайки суммируются. И из них составляется рейтинг.

Обязательно должна быть сортировка по рейтингу, что бы пользователь

мог сам сортировать, и видеть общую картину.

У меня должна быть возможность редактирования и заполнения сайта.

Создать и разместить кнопку переключения Русской и английской версии.

Эти кнопки должны переключать сайт на русскую и английскую версию.

Создать и разместить кнопку Вход на сайт. По этой кнопке пользователь должен иметь возможность залогиниться после регистрации.

Создать и разместить кнопку Регистрации. Создать функцию регистрации на сайте

Регистрация проходит через соц сети Фейсбук, твитер или Вк путем авторизации, либо через почту.

Создать и разместить кнопку поиск, Эту кнопка должна работать и находить действующие проекты, на той вкладке на которой открыт сайт.

Разместить логотип, Логотип получить у заказчика.

Разместить Название сайта вверху. Название получить у заказчика.

Создать кнопки соцсетей проекта Фейсбук, Твитер, ВК и канала Телеграм. Кнопки должны вести на эти соцсети и канал телеграм.

На сайте создать столбец "Рейтинг"

В этом столбце разместить кнопки лайк и рейтинг проектов.

Голосовать могут только зарегистрированные и залогиненые пользователи.

На основании этих голосов составляется автоматически рейтинг и показывается на кнопке проекта.

На сайте должны быть вкладки – Баунти, Аэродроп, Завершенные баунти, Завершенные аэродропы.

У каждой вкладки должна быть система лайков и рейтингов, кроме завершенных.

У каждого размещенного проекта в строке должно быть Название, Символ, Бесплатные токены, Окончание, Рейтинг. Описание, Перейти.

У проектов должна быть кнопка сортировка по рейтингу и дате окончания, Пользователь сайта должен иметь возможность легко сортировать проекты по рейтингу. От самого лучшего до самого худшего. А так же по дате завершения.

Внизу лицевой страницы разместить краткую информацию – Что такое баунти и аэродропы. Текст получить у заказчика.

Все кнопки разместить красиво и гармонично.

Заказчик сайта должен иметь возможность добавлять и удалять проекты, Редактировать ссылки и описание.

Количество строк под проекты должно иметь большой запас, минимум по 500 под баунти и аэродропы. Либо должно быть не ограниченным, что бы заказчик имел возможность разместить любой количество проектов.

Для общего понимания заказчик прилагает скриншоты с заданием.

Пользователи сайта должны видеть, только те строки в которых размещены проекты.

Исполнитель по завершении заказа размещает готовый сайт на хостинге заказчика.

Заказчик обязуется выплатить исполнителю его заработанные деньги за его труд.