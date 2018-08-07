Сайт под ключ

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Закрыт23 заявки245 просмотров

Техническое задание. Пишите свою стоимость и сроки. Выберу оптимального исполнителя. 

Нужно сделать такой же сайт.airdropbox.ru Русская и английская версия. 

Дизайн конечно должен отличаться. Не должно быть плагиата по дизайну. 

Но быть таким же простым,понятным и интуитивным. 

Должна быть мобильная версия. 

Сайт обязательно должен хорошо читаться и отображаться на телефонах и планшетах. 

Также должен обязательно быть поиск по действующим проектам. 

Но на моем сайте должна быть система рейтинга. 

То есть пользователь может ставить лайк. 

Эти лайки суммируются. И из них составляется рейтинг. 

Обязательно должна быть сортировка по рейтингу, что бы пользователь 

мог сам сортировать, и видеть общую картину. 

У меня должна быть возможность редактирования и заполнения сайта. 

Создать и разместить кнопку переключения Русской и английской версии. 

Эти кнопки должны переключать сайт на русскую и английскую версию. 

Создать и разместить кнопку Вход на сайт. По этой кнопке пользователь должен иметь возможность залогиниться после регистрации. 

Создать и разместить кнопку Регистрации. Создать функцию регистрации на сайте 

Регистрация проходит через соц сети Фейсбук, твитер или Вк путем авторизации, либо через почту. 

Создать и разместить кнопку поиск, Эту кнопка должна работать и находить действующие проекты, на той вкладке на которой открыт сайт. 

Разместить логотип, Логотип получить у заказчика. 

Разместить Название сайта вверху. Название получить у заказчика. 

Создать кнопки соцсетей проекта Фейсбук, Твитер, ВК и канала Телеграм. Кнопки должны вести на эти соцсети и канал телеграм. 

На сайте создать столбец "Рейтинг" 

В этом столбце разместить кнопки лайк и рейтинг проектов. 

Голосовать могут только зарегистрированные и залогиненые пользователи. 

На основании этих голосов составляется автоматически рейтинг и показывается на кнопке проекта. 

На сайте должны быть вкладки – Баунти, Аэродроп, Завершенные баунти, Завершенные аэродропы. 

У каждой вкладки должна быть система лайков и рейтингов, кроме завершенных. 

У каждого размещенного проекта в строке должно быть Название, Символ, Бесплатные токены, Окончание, Рейтинг. Описание, Перейти. 

У проектов должна быть кнопка сортировка по рейтингу и дате окончания, Пользователь сайта должен иметь возможность легко сортировать проекты по рейтингу. От самого лучшего до самого худшего. А так же по дате завершения. 

Внизу лицевой страницы разместить краткую информацию – Что такое баунти и аэродропы. Текст получить у заказчика. 

Все кнопки разместить красиво и гармонично. 

Заказчик сайта должен иметь возможность добавлять и удалять проекты, Редактировать ссылки и описание. 

Количество строк под проекты должно иметь большой запас, минимум по 500 под баунти и аэродропы. Либо должно быть не ограниченным, что бы заказчик имел возможность разместить любой количество проектов. 

Для общего понимания заказчик прилагает скриншоты с заданием. 

Пользователи сайта должны видеть, только те строки в которых размещены проекты. 

Исполнитель по завершении заказа размещает готовый сайт на хостинге заказчика. 

Заказчик обязуется выплатить исполнителю его заработанные деньги за его труд.

7 лет назад
rognar24
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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