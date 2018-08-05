Нужен интернет-магазин "под ключ" на конструкторе Тильда.

Всем доброго. На платформе Тильда необходимо создать интернет-магазин под ключ. Товар - медицинское и около медицинское. Компрессионные бинты, чулки, различные повязки, пластыри и прочее. Ассортимент небольшой - изначально до 50 наименований ( в некоторых есть несколько размеров и форматов). Что-то из контента есть, но большую часть нужно будет подбирать.

Основной ассортимент https://www.lohmann-rauscher.com/ru-ru/produkty/binty/