Нужен интернет-магазин "под ключ" на конструкторе Тильда.

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Закрыт24 заявки236 просмотров

Всем доброго. На платформе Тильда необходимо создать интернет-магазин под ключ. Товар -  медицинское и около медицинское. Компрессионные бинты, чулки, различные повязки, пластыри и прочее. Ассортимент небольшой - изначально до 50 наименований ( в некоторых есть несколько размеров и форматов). Что-то из контента есть, но большую часть нужно будет подбирать.

Основной ассортимент https://www.lohmann-rauscher.com/ru-ru/produkty/binty/

Tilda
7 лет назад
VVolkovv
Георгий 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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