Создание сайта для строительной компании

Сделать простой сайт,пример вот http://doma.tomsk.ru/

По сути нужен одностраничник,ориентированный на г. Томск и область,

чтобы по тексту фигурировали слова наиболее часто встречающиеся в запросах касательно строительства в указанном регионе.

ну и какие еще возможно механизмы контекстного продвижения сайтов.