Создать сайт

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Закрыт8 заявок150 просмотров

Необходимо сделать шаблон для сайта (без наполнения), желательно для CMS WordPress,

по примеру аналогичных сайтов.

https://tortuf.ru

http://kroshka-cake.ru/

http://www.tortoeshka.ru/

Возможен другой дизайн (другая CMS) по согласованию с заказчиком.

WordPress
7 лет назад
guest_15332862487342
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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