Простой лендинг для PR агентства

Уважаемые коллеги!

Стоит задача создать ленгдинг для PR-агентства занимающегося продвижением руководителей компаний в СМИ. Сайты со схожим бизнесом: http://storyloft.ru/ и http://prhub.moscow/

Работа должна включать в себя:

1) Макет и верстка

2) Размещение текста (текст есть)

3) Форму обратной связи

4) Размещение на нашем хостинге (MasterHost или Godaddy)

Лендинг можно делать как самому так и на базе CMS или сервиса.

Срок исполнения до двух дней с момента принятия заказа.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы. Обязательно прямую ссылку на Ваше портфолио с лендингами.