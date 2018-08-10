Здравствуйте. Требуется сделать сайт с нуля, аналог wulpy.me/ . С таким же функционалом. Возможно ли сделать такое ? Жду оценку стоимости и сроков.
Простой лендинг для PR агентства
Уважаемые коллеги!
Стоит задача создать ленгдинг для PR-агентства занимающегося продвижением руководителей компаний в СМИ. Сайты со схожим бизнесом: http://storyloft.ru/ и http://prhub.moscow/
Работа должна включать в себя:
1) Макет и верстка
2) Размещение текста (текст есть)
3) Форму обратной связи
4) Размещение на нашем хостинге (MasterHost или Godaddy)
Лендинг можно делать как самому так и на базе CMS или сервиса.
Срок исполнения до двух дней с момента принятия заказа.
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы. Обязательно прямую ссылку на Ваше портфолио с лендингами.
Выбранный исполнитель
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