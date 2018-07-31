Требуется создание сайта отзывов о компаниях, сайтах, товарах. Наподобие irecommend.ru или otzovik.com только попроще функционалом.

Создание сайта без наполнения контентом (только базовый дизайн, структура, функционал)

Краткое ТЗ во вложении. Предпочтений по движку, на котором всё делать нет. Поэтому в заявках пишите, на каком движке готовы реализовывать. Если есть опыт создания подобных проектов или знаете уже готовые скрипты отзовиков, пишите. Это будет большим преимуществом.

Внимание! Сначала прочитайте ТЗ. Заявки без конкретных предложений и вопросов, особенно размещённых ботами рассматриваться не будут. В заявках также пишите примерную стоимость работы.

Оплата только через Безопасную сделку. Мошенники не тратьте время.