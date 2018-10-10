Справочник рубрикатор

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Завершен9 заявок188 просмотров

Банковсих продуктов и кодов мсс. Почти как и некторорые доп. плюшки. Интересуют цена, сроки.

7 лет назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$900
31 день
Хороший исполнитель, если не критичны сроки, обращайтесь смело. Мы продолжим взаимодействие с Кириллом в рамках расширения проекта.
Работай очень доволен. С оплатой всё четко. Задачи интересные.

Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад