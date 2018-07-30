Требования: Нам нужен человек для создания интернет магазина, под наш товар. Примеры, структуру и дизайн мы покажем. На какой платформе разрабатывается магазин, обговаривается.
Сайт интерактивного обучения и аттестации
Необходим сайт для интерактивного обучения и аттестации сотрудников
Сайт разбит на разделы . Разделы состоят из небольшие обучающие блоков. В конце каждого блока тест с вопросами.
В зависимости от правильности или не правильности ответа сотрудник получает баллы .за каждый блок
В конце обучения баллы суммируются по всем блокам в общий итог по разделу и в целом по программе обучения.
Каждый пользователь должен иметь личный кабинет.
Администратор сайта должен иметь доступ ко всем результатам сотрудников в виде таблицы
Программы обучения и аттестации могут отличаться в зависимости от должности . Должность определяется при регистрации сотрудника на сайте
Заявки фрилансеров
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