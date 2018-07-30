Сайт интерактивного обучения и аттестации

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Закрыт20 заявок230 просмотров

Необходим сайт для интерактивного обучения  и аттестации сотрудников

Сайт разбит на разделы . Разделы состоят из небольшие  обучающие блоков. В конце каждого блока тест с вопросами.

В зависимости от правильности или не правильности ответа сотрудник получает баллы .за каждый блок 

В конце обучения баллы суммируются по всем блокам в общий итог по разделу  и в целом по программе обучения.

Каждый пользователь должен иметь личный кабинет.

Администратор сайта должен иметь доступ ко всем результатам сотрудников  в виде таблицы 

Программы обучения и аттестации могут отличаться в зависимости от должности . Должность определяется при регистрации сотрудника на сайте 

7 лет назад
guest_15330045709455
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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