Сайт интерактивного обучения и аттестации

Необходим сайт для интерактивного обучения и аттестации сотрудников

Сайт разбит на разделы . Разделы состоят из небольшие обучающие блоков. В конце каждого блока тест с вопросами.

В зависимости от правильности или не правильности ответа сотрудник получает баллы .за каждый блок

В конце обучения баллы суммируются по всем блокам в общий итог по разделу и в целом по программе обучения.

Каждый пользователь должен иметь личный кабинет.

Администратор сайта должен иметь доступ ко всем результатам сотрудников в виде таблицы

Программы обучения и аттестации могут отличаться в зависимости от должности . Должность определяется при регистрации сотрудника на сайте