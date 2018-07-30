Улучшить вид таблиц и списков на сайте (WP)

Сделать таблицы красивыми:

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А именно: увеличить отступы от границ ячеек, выровнять, привести в порядок ширину столбцов, внести светло-серый фон в шапки таблиц, сами границы сделать нормальными линиями. В целом задача - сделать таблицы визуально приятными.

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