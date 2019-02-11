Виталий Сиротюк Vitaliy_SyrotyukVitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!)
• Разработка под ключ:
- одностраничных сайтов ( landing page );
- корпоративных сайтов;
- интернет магазинов;
- модулей/плагинов под wordpress.
• Владения навыков:
- back-end: php, mysql, mvc, oop;
- front-end: html, css, bootstrap 3/4, animation, javascript, jquery, json, ajax.
• Оптимизация сайтов.
В основном работаю с такими CMS как wordpress и opencart, с другими cms или фреймворками уже зависит от сложности задачи.
Выполнение проекта в срок гарантирую - не пропадаю просто так, если нужно отлучиться предупреждаю заблаговременно!
Высокий онлайн, гарантия разработки, постоянным клиентам скидки :)
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
4 года назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
6 лет назад
AJAXBootstrapWordPress
Качество, сроки, коммуникация - все на 5+ За 10 лет работы впервые сталкиваюсь с настолько профессиональным исполнителем. Работу выполняет быстро, в точности по ТЗ (до мелких деталей), делает даже больше: - со знанием дела проконсультировал по спорным (непонятным мне) вопросам; - моменты, которые не были прописаны четко в ТЗ были сделаны на совесть – лучше, чем я мог бы расписать; - исполнитель не "пропадает", всегда на связи. Виталий, спасибо большое за работу! Успехов! P.S. Буду обращаться еще... конечно же!
Ответный отзыв
Спасибо Сергею за хорошую работу) Отличный заказчик, всегда на связи. Просто чудесная комуникация! :) Хорошое тех. задание, всё расписано и указано) Вообщем шик)
$150
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Работа выполнена отлично! Виталий предложил и реализовал наиболее оптимальный вариант по дизайну, скорости загрузки, функциональности элементов. Получилось очень хорошо. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Благодарю за сострудничество. Работаем не первый раз, приятно работать с такими заказчиками, как всегда круто)
$100
10 баллов
6 лет назад
Лучший ! Подскажет, посоветует и сделает по итогу как надо, даже лучше чем Вы хотели)
Ответный отзыв
Спасибо за хороший заказ) Заказчик всегда на связи, принимает идеи, а так же сам предлагает. Приятно работать с такими людьми)
$30
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена отлично! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ! С оплатой всё ок.
Системы управления (CMS)
14 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
12 отзывов
$5/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга
Веб-программирование
12 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$6/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$6/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга