Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!)

• Разработка под ключ:

- одностраничных сайтов ( landing page );

- корпоративных сайтов;

- интернет магазинов;

- модулей/плагинов под wordpress.

• Владения навыков:

- back-end: php, mysql, mvc, oop;

- front-end: html, css, bootstrap 3/4, animation, javascript, jquery, json, ajax.

• Оптимизация сайтов.

В основном работаю с такими CMS как wordpress и opencart, с другими cms или фреймворками уже зависит от сложности задачи.

Выполнение проекта в срок гарантирую - не пропадаю просто так, если нужно отлучиться предупреждаю заблаговременно!

Высокий онлайн, гарантия разработки, постоянным клиентам скидки :)