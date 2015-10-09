Перенести сайт simplex-irk.ru c CMS Joomla 3.5 на wordpress

Перенести сайт simplex-irk.ru c CMS Joomla 3.5 на CMS wordpress.

Правила:

1) Перенести на тему kallyas.net (есть купленная, если нужно), тема нравится вот эта, но необходимо переделать в цвета бренда, лого take.ms/tfUTa

2) Сохранить структуру, настроить редиректы, если урлы страницы меняются

3) Раздел портфолио сделать как у них ast-irkutsk.ru/portfolio/

4) Раздел проекты (сделано на базе virtuemart), у нас 1 проект находится сразу в нескольких категориях, не забыть проставить тег canonical и урл проекта из категории проекты домов из газобетона

5) В целом я не против визуального оформления элементов, главное чтобы смотрелось аккуратно и современно.

6) Добавить логотип на сайт.

7) Раздел Блог можно не переносить

8) Скорость сайта должна быть не менее 80 по developers.google.com/spe...

В целом работа вдолгую, мне нужна будет после куча переделок, ищу хорошего исполнителя для постоянной работы.