Перенести сайт simplex-irk.ru c CMS Joomla 3.5 на wordpress

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Закрыт9 заявок225 просмотров

Перенести сайт simplex-irk.ru c CMS Joomla 3.5 на CMS wordpress. 

Правила: 

1) Перенести на тему kallyas.net (есть купленная, если нужно), тема нравится вот эта, но необходимо переделать в цвета бренда, лого take.ms/tfUTa 

2) Сохранить структуру, настроить редиректы, если урлы страницы меняются 

3) Раздел портфолио сделать как у них ast-irkutsk.ru/portfolio/ 

4) Раздел проекты (сделано на базе virtuemart), у нас 1 проект находится сразу в нескольких категориях, не забыть проставить тег canonical и урл проекта из категории проекты домов из газобетона 

5) В целом я не против визуального оформления элементов, главное чтобы смотрелось аккуратно и современно. 

6) Добавить логотип на сайт. 

7) Раздел Блог можно не переносить 

8) Скорость сайта должна быть не менее 80 по developers.google.com/spe... 

В целом работа вдолгую, мне нужна будет после куча переделок, ищу хорошего исполнителя для постоянной работы.

JoomlaWordPress
7 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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