Создания сайта - Доски обявления Сайт уского направления "Аренда/Продажа" - Земли с/г! По типу лун.юа - авто.рия С интегрированой платежной системой и личным кабинетом!
Разработать приложение для Android - аналог Smule
Нужно разработать аналог Smule, но с сильно обрезанными функциями и минималистичным дизайном.
Аналог: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.singandroid
Смотреть в Ютьюбе: https://www.youtube.com/watch?v=3ZWxRPE-cBM, https://www.youtube.com/watch?v=mhN3vrm_YhI
Заявки фрилансеров
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