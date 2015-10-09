Разработать приложение для Android - аналог Smule

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Закрыт4 заявки290 просмотров

Нужно разработать аналог Smule, но с сильно обрезанными функциями и минималистичным дизайном.

Аналог: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.singandroid

Смотреть в Ютьюбе: https://www.youtube.com/watch?v=3ZWxRPE-cBM,   https://www.youtube.com/watch?v=mhN3vrm_YhI

Android
7 лет назад
astor
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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