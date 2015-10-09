для подбора актеров и моделей для участия: в показах мод, в праздничных, творческих и рекламных шоу-программах в презентационных и выставочных мероприятиях, в коммерческих рекламных фото- и видео съемках

Сайт объявлений будет состоять из 4 основных разделов:

- дети

- женщины

- мужчины

- домашние животные

В каждом объявлении будут одинаковые строки для заполнения: рост, вес, цвет глаз, волос... по этих строках надо будет сделать фильтр для выбора подходящих моделей.

Объявления будут публиковать:

- пользователи (анкеты публикуются после модерации )

- рекламные, модельные агентства (для некоторых делать автопубликацию, без модерации)

В объявлений должен быть срок публикации.

Доску объявлений надо сделать с таким рассчетом, чтобы в будущем (через пару лет) можно было установить модуль который даст возможность поднимать анкеты в ТОП, платно выделять анкеты среди других анкет.

Обязательные требованияДоска объявлений должна быть сделана на ЦМС с админпанеллю для простого редактирования сайта (желательно вордпресс, опенкарт, хорошо оптимизирована для быстрой загрузки джумла)