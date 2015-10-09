Сайт объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок309 просмотров

 для подбора актеров и моделей для участия: в показах мод, в праздничных, творческих и рекламных шоу-программах в презентационных и выставочных мероприятиях, в коммерческих рекламных фото- и видео съемках 

Сайт объявлений будет состоять из 4 основных разделов: 

- дети 

- женщины 

- мужчины 

- домашние животные 

В каждом объявлении будут одинаковые строки для заполнения: рост, вес, цвет глаз, волос... по этих строках надо будет сделать фильтр для выбора подходящих моделей. 

Объявления будут публиковать: 

- пользователи (анкеты публикуются после модерации ) 

- рекламные, модельные агентства (для некоторых делать автопубликацию, без модерации) 

В объявлений должен быть срок публикации. 

Доску объявлений надо сделать с таким рассчетом, чтобы в будущем (через пару лет) можно было установить модуль который даст возможность поднимать анкеты в ТОП, платно выделять анкеты среди других анкет.

Обязательные требованияДоска объявлений должна быть сделана на ЦМС с админпанеллю для простого редактирования сайта (желательно вордпресс, опенкарт, хорошо оптимизирована для быстрой загрузки джумла)

JoomlaOpencartWordPress
7 лет назад
frimanmike
Чернов 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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