Создания сайта - Доски обявления Сайт уского направления "Аренда/Продажа" - Земли с/г! По типу лун.юа - авто.рия С интегрированой платежной системой и личным кабинетом!
Сайт объявлений
для подбора актеров и моделей для участия: в показах мод, в праздничных, творческих и рекламных шоу-программах в презентационных и выставочных мероприятиях, в коммерческих рекламных фото- и видео съемках
Сайт объявлений будет состоять из 4 основных разделов:
- дети
- женщины
- мужчины
- домашние животные
В каждом объявлении будут одинаковые строки для заполнения: рост, вес, цвет глаз, волос... по этих строках надо будет сделать фильтр для выбора подходящих моделей.
Объявления будут публиковать:
- пользователи (анкеты публикуются после модерации )
- рекламные, модельные агентства (для некоторых делать автопубликацию, без модерации)
В объявлений должен быть срок публикации.
Доску объявлений надо сделать с таким рассчетом, чтобы в будущем (через пару лет) можно было установить модуль который даст возможность поднимать анкеты в ТОП, платно выделять анкеты среди других анкет.
Обязательные требованияДоска объявлений должна быть сделана на ЦМС с админпанеллю для простого редактирования сайта (желательно вордпресс, опенкарт, хорошо оптимизирована для быстрой загрузки джумла)
Заявки фрилансеров
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