Копия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок206 просмотров

Добрый день. Нужно сделать копию сайта на на русском языке en.moderner.com/. Можно использовать CMS, если это упростит задачу.

Без указания сроков и бюджета заявка не будет рассматриваться. 

Шаблонные ответы не рассматриваются.

7 лет назад
markophp
Марк 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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