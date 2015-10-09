Сайт аксессуаров Apple Чехлы, стекла, колонки и т.д. Больше информации исполнителю
Копия сайта
Добрый день. Нужно сделать копию сайта на на русском языке en.moderner.com/. Можно использовать CMS, если это упростит задачу.
Без указания сроков и бюджета заявка не будет рассматриваться.
Шаблонные ответы не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет. Ищу талантливого исполнителя для сайта впн сервиса. Полное описание проекта: VPN service: Меню: HOME PRICES IP CHECK FAQ CONTACT LOGIN ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
создать сайт СТОСайты «под ключ»35 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходим ТИПОВОЙ сайт для строительной компании с текстами на 15 страниц. сам сайт можно из двух страниц, главная, вторая, раздел сертификаты, контакты. Меню, навигация простая. Сделать и разместить на нашем ресурсе. Просьба ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется сделать многостроничный сайт каждая стр. открывается в одной вкладке не ленд На главной, что бы винтушок от сейфа крутился вместе со штырьками (дизайн прорисован), что бы можно было мышкой покрутить. ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужен полноценный нормальный сайт по строительству каркасных домов. С проектами(20-30шт). Полностью готовый к работе. Сайт нужен к сентябрю. Адаптивный и для ПК и для телефона. Регион Спб или Москва. Может и то и другое. ...Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем команду из дизайнера и программиста для создания интернет-магазина для марки одежды и обуви под "ключ" СТРУКТУРА - Каталог (он же магазин c товарами, внутри один фильтр – мужское/женское) ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для создания сайта (фронт и бэк) визитки типа 12storeez.com нужен разработчик знающий NetCat cms. Он же нужен для внесения изменений на уже существующем сайте. Перечень задач по изменениям и описание целого проекта ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день,нужен сайт,тематика страхование,каско,осаго,недвижка,жизнь. На сайте должен быть калькулятор для расчета,форма для онлайн заказа тех.осмотра и для онлайн оплаты этой услуги. Обязательна должна присутствовать мобильная версия сайта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать биржу фриланса на самописном движке полностью с нуля. Функционал должен включать: весь спектр категорий заказов, безопасные сделки, арбитраж, PRO аккаунт, магазин контента, размещение объявлений и вакансий, прохождение экзамена, награждение и подарки, верификация ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад