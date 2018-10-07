Чувак вносит данные о количестве товара, 5-10-15 товарных позиций.Формируется накладная и улетает в гугл-таблицу (GOOGLE). Либо конвертируется в формат для 1С-бухгалтерии и улетает в 1С. ---------- Дизайн есть. ТЗ есть. Как всегда, все нужно сделать дешево и сердито.