Надо сделать аналитику на Амазоне. 1. Объем продаж определенного товара, 2. Ценовая вилка. 3. Основные поставщики. 4. Портрет покупателя. Александр
- Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $50
Надо сделать аналитику на Амазоне. 1. Объем продаж определенного товара, 2. Ценовая вилка. 3. Основные поставщики. 4. Портрет покупателя. АлександрМаркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $350
Нужно создать WEB-приложение для агентства недвижимости. - каталог объектов: описание, фотографии, поиск, фильтр, сортировка, экспорт/импорт из exsel, - карточка объекта: описание, фотографии, данные продавца, отправка pdf-файла на почту или в месседжер. - клиентская база ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
Срочно! Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер. Подробнее: сканер считывет штрих-код, пикает, как в супермаркете, расшифровывает, добавляет товар в накладную. Товар списывается с полки, деньги добавляются в кассу. Каждые 5 минут отправляет данные ...Мобильные приложения13 заявокЗакрыт2 года назад
- $350
Нужно создать WEB-приложение для ведения управленческого учета: - склад: приход, расход, остатки, - касса: приход, расход, остаток, - взаиморасчеты: ДБ, КТ, СДО, - списки: номенклатура, склады, контрагенты, пользователи - отчеты: продажи, затраты, прибыль, - дашборды: касса, склад, прибыль, ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт2 года назад
- $300
Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер. Заказ срочный. Не хочу длительных переписок. Просто звоните.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать лендинг на Tilda Максимально простой и лаконичный сайт с моим дизайном.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать CRM-систему для ведения сделок в экспедиторской компании. Вэб-интерфейс, база, логинка, справочники и отчеты. Более подробное описание в прикрепленном аудиофайле АлександрБазы данных6 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Я ищу человека, который имеет прямой выход на офис Facebook. Имеет опыт личного общения с менеджерами отдела рекламы или службы поддержки Facebook. Нужна помощь в решении одного деликатного вопросаСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Раскрутить политический ютуб-канал ---------------------------- Страна - Украина Тематика - личные и экономические свободы граждан, свободный рынок, свободная экономика, низкие налоги, антибюрократическая революция, минимальное государство и т.д. Задача-А - разработать план продвижения, набросать бюджет. Задача-Б - руководить продвижением, добиться результата. Конечная цель ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Чувак вносит данные о количестве товара, 5-10-15 товарных позиций.Формируется накладная и улетает в гугл-таблицу (GOOGLE). Либо конвертируется в формат для 1С-бухгалтерии и улетает в 1С. ---------- Дизайн есть. ТЗ есть. Как всегда, все нужно сделать дешево и сердито.1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
У меня в Facebook личная страница. В ней 5000 друзей. Нужен рассыльщик, который будет рассылать сообщения в личку, типа поздравления с юбилеем фирмы. Главное, чтобы быстро и не нарваться на санкции со стороны фейсбука.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен консультант, разбирающийся в политике Facebook, который поможет избежать санкций и неприятностей, Корректно обжаловать действия Facebook, связаться со службой поддержки. Восстановить нормальную работу страниц, групп... Знающий, как работают жалобы и страйки от других пользователей. Как избежать дальнейших санкций.Служба поддержкинет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен бот для Facebook-Messenger. Нужен бот, который будет рассылать сообщения моим друзьям. Примерно 10-30 сообщений в день. Сообщение текстовое со ссылкой на мою вэб-страницу.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен бот для рассылки личных сообщений друзьям в ФБ (оповещения, ссылки, голосовые сообщения...). В идеале, чтобы был виден фидбек. Т.е. кто получил сообщение, кто не получил.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно обрезать картинку и улучшить качество звука. Вот это: [url=https://www.youtube.com/watch?v=Dg8Sd27pgoI]https://www.youtube.com/watch?v=Dg8Sd27pgoI [/url]Возьметесь? АлександрВидеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Видеоролик. Картинку нужно обрезать снизу и сбоку. И улучшить качество звука. Детали уточню дополнительно. https://www.youtube.com/watch?v=Dg8Sd27pgoIВидеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработать аналог Smule, но с сильно обрезанными функциями и минималистичным дизайном. Аналог: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.singandroid Смотреть в Ютьюбе: https://www.youtube.com/watch?v=3ZWxRPE-cBM, https://www.youtube.com/watch?v=mhN3vrm_YhIСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Не знаю, насколько это реально, но нужно понять, насколько велики объемы продаж определенного товара, который висит на Амазоне. Нужно оценить по каким-то прямым или косвенным признакам и дать аргументированое заключение.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно находить в соцсетях и на форумах людей (потенциальных клиентов), интересующихся определенными вещами, чтобы потом предлагать им нашу услугу. Количество клиентов, порядок работы, принципы подхода к работе, стоимость нужно обсуждать, поскольку я в этом деле очень ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад