astor

Александр astor

 
47 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
rinatimmo
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Изменить видео.
Приятный в общении заказчик. Оперативно отвечает в чат. Рекомендую
Все очень классно! Супероперативно, четко, вежливо, понятно и качественно. На все про все ушло 40 минут. И цена маленькая, что особенно приятно. В общем, всем рекомендую !!!
Ответный отзыв
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Обрезать картинку и улучшить качество звука.
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Спасибо.
Отличный исполнитель. Все быстро, четко, вежливо корректно и качественно. Именно так, как я хотел. Заплатил ему деньги с удовольствием. Всем рекомендую !!!
Ответный отзыв
ruzuk
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Доделать дизайн и сделать верстку сайта. 2 страницы.
Очень понравилось работать с Александром. Грамотный и приятный в общении заказчик. Рекомендую всем фрилансерам!
Все сделано на "пятерку". Светлана сделала дизайн четко по заданию. Ее друг сделал верстку. Все очень быстро, точно в срок, без проблем... Супер! В общем, рекомендую.
Ответный отзыв