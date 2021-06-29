Android приложение Сканер Штрихкодов + Сервер

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Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер.

Подробнее: сканер считывет штрих-код, пикает, как в супермаркете, расшифровывает, добавляет товар в накладную.

Товар списывается с полки, деньги добавляются в кассу. 

Каждые 5 минут отправляет данные на сервер: продано, остаток товара, касса. 

Приложение сигнализирует, если потеряна связь с сервером.

Я вижу ситуацию по всем точкам продажи: продано, касса, остаток товара.

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