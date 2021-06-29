Ищется специалист для создания мобильного приложения на React Native. Проектная работа для резидента РФ. Подробности будут предоставлены кандидатам.
Android приложение Сканер Штрихкодов + Сервер
Срочно!
Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер.
Подробнее: сканер считывет штрих-код, пикает, как в супермаркете, расшифровывает, добавляет товар в накладную.
Товар списывается с полки, деньги добавляются в кассу.
Каждые 5 минут отправляет данные на сервер: продано, остаток товара, касса.
Приложение сигнализирует, если потеряна связь с сервером.
Я вижу ситуацию по всем точкам продажи: продано, касса, остаток товара.
Заявки фрилансеров
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