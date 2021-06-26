Мобильное приложение (только ios) с функционалом ПУЛЬТ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА

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Закрыт2 заявки1829 просмотров

Необходимо разработать приложение для ios и "ЗАСТАВИТЬ" телевизоры (основные марки) воспринимать команды приложения "ПУЛЬТ"

ПОМОГИТЕ ПОДРУЖИТЬ ПУЛЬТ И ТЕЛЕВИЗОР (основная проблема)

интересует ваш взгляд на техническую возможность реализации функционала приложения

дизайн : https://www.figma.com/file/ySyIsULUekO2TXtdGwxE6y/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%A2%D0%92-UI%2FUX-DESIGN?node-id=0%3A1

ТЗ (краткая информация) :

https://docs.google.com/document/d/1v2NPdN37sx2TC0yx7mk9nGrexQRX25smKOGSNdfjGPs/edit

iOSNode.js
4 года назад
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