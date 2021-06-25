Нужно реализовать видео звонок в приложении

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Закрыт1 заявка1240 просмотров

Добрый день!Нужно реализовать видео звонок через sip сервер. При этом нужно, чтобы у юзера это выглядело как звонки, например в телеграмм. Тоесть, чтобы при звонке у юзера выскакивал стандартный ui звонка с возможностью принять/отклонить и т.д.

Прошу показывать где вы уже внедряли видео звонок

4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад