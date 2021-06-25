Добрый день!Нужно реализовать видео звонок через sip сервер. При этом нужно, чтобы у юзера это выглядело как звонки, например в телеграмм. Тоесть, чтобы при звонке у юзера выскакивал стандартный ui звонка с возможностью принять/отклонить и т.д.

Прошу показывать где вы уже внедряли видео звонок