Есть два проекта - один из них с нуля, другой уже написан.

Оба на laravel. Техническая документация готова.

Работа длительная, 30-40 часов в неделю.

Подробнее о проектах будет проще рассказать при созвоне.

От вас требуется:

- коммерческий опыт работы с фреймворком Laravel от 2-х лет

- умение делать эстимейты (разделить задачи на часы)

- предоставить портфолио, ссылки на готовые проекты и примеры кода на гите (если у вас все проекты под NDA и показать ничего не можете, то хотя бы продемонтсрировать экран)

- наличие положительных отзывов в профиле

- ваш рейт