Требуется специалист для исправления авторизации через ВК, ОК и ФБ в приложении на Adobe Air для iOS. Необходимо определить причину сбоя и устранить проблему. Работа ведется через трекер Hubstaff. В отклике укажите часовой пояс, ставку и скиллы.
Нужен Laravel разработчик
Есть два проекта - один из них с нуля, другой уже написан.
Оба на laravel. Техническая документация готова.
Работа длительная, 30-40 часов в неделю.
Подробнее о проектах будет проще рассказать при созвоне.
От вас требуется:
- коммерческий опыт работы с фреймворком Laravel от 2-х лет
- умение делать эстимейты (разделить задачи на часы)
- предоставить портфолио, ссылки на готовые проекты и примеры кода на гите (если у вас все проекты под NDA и показать ничего не можете, то хотя бы продемонтсрировать экран)
- наличие положительных отзывов в профиле
- ваш рейт
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $1
Требуется специалист для создания мобильного приложения для платформ iOS и Android с интеграцией API. Основная задача — разработка функционала приложения. Ожидаются предложения по цене.Закрыт4 года назад
Требуется разработать Push-уведомления для PWA-приложения мессенджера АДАМАНТ. Уведомления должны работать как на мобильных устройствах, так и в фоновом режиме. Необходимы знания JS, Vue и принципов PWA. Ознакомьтесь с кодом проекта и оцените время выполнения задачи.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $500
Требуется разработка спортивного мобильного приложения для платформ iOS и Android. Back-end может быть на Django с PostgreSQL, PHP с Laravel или JavaScript с Node/Meteor. Frontend - React Native с использованием JS, Objective C и Java. Дизайн готов, ТЗ будет предоставлено кандидатам.Закрыт4 года назад
Необходимо решить проблему переподключения к Bluetooth сокету на Android. После закрытия сокета возникает IOException при попытке повторного подключения, хотя сокет показывает, что он подключен. Требуется исправить логику работы с сокетом, чтобы обеспечить корректное переподключение к вновь создаваемому сокету.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать небольшое мобильное приложение на Xamarin, в котором часть функционала будет реализована через webview с использованием JavaScript. Техническое задание и дизайн уже подготовлены. Бюджет и сроки обсуждаются.Закрыт4 года назад
Требуется разработать простое мобильное приложение на React Native. Дизайн предоставлен в Figma, техническое задание будет отправлено кандидатам. Бюджет и сроки обсуждаются.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется отладка мобильного приложения Emeetation на Flutter. Необходимо оптимизировать общую работу приложения, загрузку изображений и обработку ошибок. В будущем планируется добавить функциональность для переписки и оповещений. Опыт в Flutter от года обязательный. Код предоставим для оценки сроков работ.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $2500
Требуется разработать веб-приложение для ставок на петушиные бои, включающее три области: администратора, агента и игрока. Ставки должны приниматься в реальном времени, а пользователи получать информацию о потенциальных выигрышах. Укажите опыт разработки аналогичных приложений и план реализации проекта, включая технологии.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад