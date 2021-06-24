Нужен Laravel разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок534 просмотра

Есть два проекта - один из них с нуля, другой уже написан.

Оба на laravel. Техническая документация готова.

Работа длительная, 30-40 часов в неделю.

Подробнее о проектах будет проще рассказать при созвоне.

От вас требуется:

- коммерческий опыт работы с фреймворком Laravel от 2-х лет

- умение делать эстимейты (разделить задачи на часы)

- предоставить портфолио, ссылки на готовые проекты и примеры кода на гите (если у вас все проекты под NDA и показать ничего не можете, то хотя бы продемонтсрировать экран)

- наличие положительных отзывов в профиле

- ваш рейт

Laravel
4 года назад
juliana4ernaya
36 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
4 года назад
Андрей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 минут назад
89 отзывов
4 года назад