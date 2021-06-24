Человек, который по апи сможет сделать приложение для ios и android

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки715 просмотров

Человек, который по апи сможет сделать приложение для ios и android

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AndroidiOS
4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Сирожиддин
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
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Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
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