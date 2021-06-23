Есть проект на Андроид. В нем есть подключение к Bluetooth Classic к другому андроид девайсу. После закрытия сокета Bluetooth довольно часто возникает проблема к его подключению заново - вылетает IOException и говорит, что не может прочитать с потока inputStream на клиенте. При этом до этого сам сокет говорит, что он isConnected = true. Необходимо исправить эту проблему, чтобы переподключение к вновь создаваемому сокету работало корректно.