Требуется отладка мобильного приложения Emeetation на Flutter

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Закрыт1 заявка1822 просмотра

Emeetation это сервис для просмотра коротких видео и записи видео ответов.На текущий момент необходимо сделать следующее:• оптимизировать общую работу приложения (нужно поработать со state management и модельными классами)• оптимизировать загрузку изображений• настроить обработку ошибокВ дальнейшем нужно будет добавить новую функциональность, в частности возможность переписки direct и настройку оповещений.Мы предоставляем код для вашей оценки по срокам работ. Можем предложить почасовую или проектную оплату.Требования к кандидатам:•  опыт в Flutter от года

Агенствам просьба не беспокоить!

Flutter
4 года назад
Julia_trood
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад

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