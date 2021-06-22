Приложение на обе платформы

Доставка еды

Без онлайн оплаты

Для андроид и айос (без проблем с публикацией)

Серверная часть - возможность изменять инфу из приложения с помощью админки, и чтобы при изменении цен не приходилось приложение по новой загружать в сторы.

Дизайн специально не нужен, может есть какой то шаблон возможность выбрать.

Авторизация в приложении желательна по смс.

Стоимость указана, в приоритете готовые приложения.

сроки пара недель.

в целом есть купленный от кодканьон, можно его просто развернуть там клиентская и курьерская часть.