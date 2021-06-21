Необходимо разработать простое приложение по типу "Таймер обратного отсчета" для iOS со следующими функциями: 1. Возможность задать имя А и имя В, выбрать дату события (день.месяц.год) в сплывающем окне и возможность редактировать заданные параметры. ...
React Native разработчик
Вам предстоит начать с нуля разработку приложения основной аудиторией которого будут являться разработчики и которое будет помогать им в процессе разработки их приложений или сайтов. Необходимый опыт:
- Разработка мобильных приложений на React Native от 1 года.
- Использование приложений-прокси для логирования веб запросов (HTTPS, GraphQL). Примеры приложений: Proxyman, HTTP Catcher, Charles Proxy.
- Использование приложений для тестирования веб запросов - Postman, HTTPBot.
- Настройка автосборки приложений через BitBucket Pipelines и Bitrise.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
https://obmenvalut.spb.ru/ Есть готовое приложение но в нем есть косяки. Дизайн разрабатывать не надо - берем с действующего приложения. По алгоритму будет описание, но все надо сделать как сейчас. Исходников нет. ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Получение местоположения телефона по GPS каждый час или выбор времени или отмена функцииЖурнал входящих и исходящих звонковЖурнал входящих и исходящих SMSЖурнал клавиатурыЖурнал о запускаемых приложенияхВесь контент должен отправляться на web сервер Так же ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. Его веб-приложение — это Progressive Web Application, PWA, которое мы написали на JavaScript, Vue, Vuex, Vuetify. Для других платформ используем сборку Electron. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, необходимо создать приложение для iphone (пока без релиза, через TestFlight) и Android. Суть приложения - аналитика данных. Через api тянем данные с сайта. Сохраняем данные на сервер, по заранее ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка система эмиссии и обращения игровой валюты, состоящей из двух приложений ( iOS, Android ) и системы администрирования ( WEB ). Подробности во вложении.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть веб сервер на apach, 1с которая обрабатывает запросыи мобильное приложение в unity. Необходимо сформировать Get запрос на сервер, получить ответ и вывести его в переменные в unityМобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно создать два взаимосвязанных приложения - Такси- водитель. Такси- Клиент . При входе клиента - отображение по gps навигации местоположение машины ( номера телефона таксиста). После нажатия " заказать такси" - клиент отображается на ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт, маркетплейс на WordPress + WCFM, нужно создать для него приложение для Android и iOS на Flutter, сверстать все нужные экраны и сделать интеграцию с сайтом и БД, чтобы все данные сайта автоматически попадали ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад