Сайт + 2 мобильных приложения (iOS, Android)

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Закрыт9 заявок826 просмотров

Требуется разработка система эмиссии и обращения игровой валюты, состоящей из двух приложений ( iOS, Android ) и системы

администрирования ( WEB ). Подробности во вложении.

AndroidiOS
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