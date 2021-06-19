Разработка мобильного приложения, которое дает возможность заказывать необходимые товары и блюда, оплачивать их с помощью банковской карты и забирать свой заказ в удобное время. Технологии которые будут использоваться для написания приложения – Flutter. ...
Разработка Cleaner приложения под Android
Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку Cleaner приложения для Android. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи:1) верстка экранов (3 экрана онборда, экран покупки, экран с термсами, экран настроек, экран загрузки, основной экран с несколькими статусами) - все экраны отрисованы;
2) сканирование и анализ памяти (дубликаты / похожие фотографии и видео, кэш, мусор и тп)
3) верстка маркетинговых воронок (5 экранов);
4) аналитика ( подключение Firebase SDK; remote config некоторых экранов / текста; передача событий в Firebase);
5) локализация;
6) релиз в Google Play.
7) Фичи: функция оптимизации производительности телефона ( таск менеджер / app manager ); оптимизация / экономия батареи; network boost (manage network consuming apps); one-tap-optimiser (волшебная таблетка)
Варианты оплаты возможны следующие:
- оплата по договоренной ставке за час (предварительно оценивается кол-во часов работы и коэффициент отклонения);
- фиксированная оплата за выполненный заказ (можем разбить на 2-3 платежа).
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