Разработка Cleaner приложения под Android

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок2282 просмотра

Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку Cleaner приложения для Android. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи:1) верстка экранов (3 экрана онборда, экран покупки, экран с термсами, экран настроек, экран загрузки, основной экран с несколькими статусами) - все экраны отрисованы;

2) сканирование и анализ памяти (дубликаты / похожие фотографии и видео, кэш, мусор и тп)

3) верстка маркетинговых воронок (5 экранов);

4) аналитика ( подключение Firebase SDK; remote config некоторых экранов / текста; передача событий в Firebase);

5) локализация;

6) релиз в Google Play.

7) Фичи: функция оптимизации производительности телефона ( таск менеджер / app manager ); оптимизация / экономия батареи; network boost (manage network consuming apps); one-tap-optimiser (волшебная таблетка)

Варианты оплаты возможны следующие:

  • оплата по договоренной ставке за час (предварительно оценивается кол-во часов работы и коэффициент отклонения);
  • фиксированная оплата за выполненный заказ (можем разбить на 2-3 платежа).
Спасибо, буду рад ответить на ваши вопросы.
AndroidFirebase
4 года назад
onlytomy
Денис 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Олег
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад