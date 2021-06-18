Этапы: Навигация + UI + функционал с картой + поиск и добавление гаджетов: 1-1.5 неделяФункционал чатов + звуки для чата: 1 неделяКарточка гаджета (расстояние, последняя активность, уровень заряда, пуши о потере и мелодия): 1 неделяФункционал ...
Настроить в приложении автоматическую авторизацию через В Контакте
Необходимо настроить в приложении автоматическую авторизацию через В Контакте.
Имеется плагин cordova для авторизации через социальную сеть вконтакте. Необходимо обновить плагин (нативную часть - код, библиотеку вконтакте). Исполнителю предоставляется Xcode проект с возможностью запуска авторизации и тестировании на эмуляторе.
Если Вы сможете взять данную работу, прошу сообщить об этом
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