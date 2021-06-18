Настроить в приложении автоматическую авторизацию через В Контакте

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Необходимо настроить в приложении автоматическую авторизацию через В Контакте.

Имеется плагин cordova для авторизации через социальную сеть вконтакте. Необходимо обновить плагин (нативную часть - код, библиотеку вконтакте). Исполнителю предоставляется Xcode проект с возможностью запуска авторизации и тестировании на эмуляторе.

Если Вы сможете взять данную работу, прошу сообщить об этом

4 года назад
guest_16239995572113
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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