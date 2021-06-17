Внести правки в приложение на Android

$98
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Закрыт3 заявки334 просмотра

Необходимо внести небольшие правки в приложение. Написано на Cordova. ТЗ есть. Оплата по безопасной сделке. Условия обсуждаются.

Android
4 года назад
pazzl
Нияз 
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