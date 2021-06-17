Создать приложение под IOS астрологическая тематика

$1000
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Закрыт10 заявок406 просмотров

Требует IOS разработчик, с математическими знаниями, готовый фокусно работать над астрологическим приложением.

iOS
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