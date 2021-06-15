Swift разработчик для бьюти приложения

Для работы над проектом мобильного приложения iOS требуется разработчик Swift с опытом разработки не менее 1 года. Тематика приложения - косметика.

Над проектом уже работает опытный фрилансер - разработчик Swift (далее - тимлид). Мы ищем разработчика ему в помощь. Текущий разработчик готов будет оказать помощь по вхождению в проект, а также проводить короткие консультации по разработке на Swift.

На проекте используется Moya, Realm, верстка кодом, аналитика - AppMetrica. Архитектуру в настоящий момент переводим с MVC на MVP.

В мобильном приложении используются технологии машинного обучения, в частности фреймворки CoreML, Vision. Для кандидата будет плюсом знание/опыт работы с данными фреймворками.

Планируемая загрузка в месяц - 40 часов.

Оплата почасовая. Разработчик перед тем, как взять задание в работу, оценивает сколько часов планирует потратить на задачу. Если в ходе выполнения задания разработчик выходит за указанные рамки, он обязан предупредить Заказчика и сообщить о причинах возникновения задержки. Трудозатраты разработчика по оценки задачи оплачиваются.

Взаимодействие и учет времени осуществляется через YouTrack. Для оперативной связи используется Telegram.

Совместная разработка ведется через BitBucket.

Публикация новых продакшен версий приложений осуществляется тимлидом. В ходе работы над основным приложением иногда отдельные компоненты тестируются через отдельные тестовые приложения, для доступа к ним тестировщиков используется Firebase.

В заявке, пожалуйста, укажите:

1. Вашу ставку в час

2. Кол-во часов в месяц, которые вы готовы уделять проекту ближайшие 3 месяца

3. Опыт разработки на Swift

4. Есть ли опыт работы с фреймворками машинного обучения?

5. Опыт работы с Firebase

6. Есть ли опыт работы с фото/видео/AVFoundation?

7. Какие архитектуры приложений применяли?

8. Ваш гитхаб или пример кода