Для работы над Android приложением доставки из интернет супермаркета требуется Kotlin разработчик. Требования: Опыт работы с Android SDK от 2 лет Опыт комерческой разработки от 1.5 года Опыт работы с ...
Доработать приложение\эмуляция wifi\имитация передвижения
[table]ЗадачаЕсть два приложения с открытым кодом. Первое мониторит окружающие сети wifi, второе имитирует подключение к оным. Нужно в первом добавить возможность логирования, вероятно в файл, у второго поменять назначение с " эй ,телефон, ты подключен к сети" на "эй, телефон, смотри сколько сетей вокруг". И вот это "смотри сколько сетей вокруг воспроизводить согласно записанного лога из первого приложения. Использоваться будет следующим образом: идем их пунка А в пункт Б с реальным устройством и записываем в лог найденные сети вифи. Далее, на эмуляторе или на другом устройстве "проигрываем" записанный маршрут. Альтернативное решение - записываем первым приложением и отображаем через nox или memu (предпочтительней) через настройки wifi
Мониторит https://github.com/VREMSoftwareDevelopment/WiFiAnalyzer
Имитирует https://github.com/lemonsqueeze/FakeWifiConnection/commit/48041beeac2f39a860746e4050a5c0c2c5a46261 (есть вероятность, что приложение битое. Проверить не могу)
Нужно решение (если таковое существует) из серии "дешево и сердито" или "из овна и палок" для тестирования гипотезы. Если гипотеза сработает - будем делать на века соответствующим бюджетом. Вкладывать 100500 тысяч в разработку не готов от слова совсем.
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