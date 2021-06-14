Добавить в мобильное приложение парсинг смс на примере одного банка (большинство приложений практикует парсинг смс по предустановленным форматам. То есть разработчик берет смс конкретного банка, пишет правила как его разбирать на части и вшивает в ...
Приложение для Android отправка скриншотов в телеграм
Необходимо приложение для android-планшета для отправки скришотов.
Сейчас сотрудник делает манипуляции с несколькими приложениями.
Действия:
1) Запускает синхронизацию для загрузки фото по smb через wifi syncMe.
2) Открывает галерею Simple Gallery выбирает фото
3) Нажимает кнопку скриншота (screenshot touch) и выбирает его отправку через телеграм, выбирает группу, нажимает отправить, в поле сообщения вписывает контрольный номер с браслета и отправляет.
Сейчас на это уходит 20-30 секунд. (для наглядности процесс снял на видео)
Есть необходимость ускорить и упростить процесс, чтобы в телеграм отправлялись нужые скриншоты содержащие на изображении имя файла и в поле вручную вводился контрольный номер.
Необходимо чтобы одной кнопкой создавался скриншот и сразу высвечивалось поле для ввода номера и все это автоматически отправлялось в телеграм.
Или же второй вариант к вышеизложенному + чтобы другой кнопкой или по таймеру запускалась синхронизация по smb.
Жду предложений со сроками и стоимостью.
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