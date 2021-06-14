Приложение для Android отправка скриншотов в телеграм

Необходимо приложение для android-планшета для отправки скришотов.

Сейчас сотрудник делает манипуляции с несколькими приложениями.

Действия:

1) Запускает синхронизацию для загрузки фото по smb через wifi syncMe.

2) Открывает галерею Simple Gallery выбирает фото

3) Нажимает кнопку скриншота (screenshot touch) и выбирает его отправку через телеграм, выбирает группу, нажимает отправить, в поле сообщения вписывает контрольный номер с браслета и отправляет.

Сейчас на это уходит 20-30 секунд. (для наглядности процесс снял на видео)

https://youtu.be/JUoMdrp5pOY

Есть необходимость ускорить и упростить процесс, чтобы в телеграм отправлялись нужые скриншоты содержащие на изображении имя файла и в поле вручную вводился контрольный номер.

Необходимо чтобы одной кнопкой создавался скриншот и сразу высвечивалось поле для ввода номера и все это автоматически отправлялось в телеграм.

Или же второй вариант к вышеизложенному + чтобы другой кнопкой или по таймеру запускалась синхронизация по smb.

Жду предложений со сроками и стоимостью.