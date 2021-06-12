Требуется доработка пользовательского интерфейса мобильного приложения на React Native для платформы Android. Необходимо следовать концепции и Acceptance Points из документации. Основные экраны уже разработаны, требуется сосредоточиться на визуальных аспектах. Работа по тикетам в Trello, почасовая оплата после приемки этапов.