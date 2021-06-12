Требуется React Native Developer для создания мобильного приложения доставки продуктов под Android и iOS. Заказчик предоставляет бэкэнд и дизайн. Ожидается задокументированный код и подключение к готовому API. Подробности о функционале будут предоставлены.
Доработать android приложение на jawa
Необходимо доработать модуль Sensor Disabler для Xposed (исходники имеются).
ТЗ тут:
https://drive.google.com/file/d/1u9NRaJ7f3ANpRfHLeTc59ZvWM8OBc6J7/view?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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