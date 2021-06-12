Доработать android приложение на jawa

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок603 просмотра

Необходимо доработать модуль Sensor Disabler для Xposed (исходники имеются).

ТЗ тут:

https://drive.google.com/file/d/1u9NRaJ7f3ANpRfHLeTc59ZvWM8OBc6J7/view?usp=sharing

Android
4 года назад
khudiakov_s
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен React Native Developer

    Требуется React Native Developer для создания мобильного приложения доставки продуктов под Android и iOS. Заказчик предоставляет бэкэнд и дизайн. Ожидается задокументированный код и подключение к готовому API. Подробности о функционале будут предоставлены.

    AndroidiOSReact Native
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Android приложение - webview

    Требуется создать Android приложение, которое будет отображать сайты в WebView и использовать базу данных из JSON файлов. Необходима интеграция с Firebase и AppMetrica. Срок выполнения проекта составляет от 3 до 20 дней.

    AndroidFirebase
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать мобильное приложение на конструкторе devmobapp.com

    $2000

    Требуется создать мобильное приложение с помощью конструктора devmobapp.com. Доступ к конструктору и все необходимые материалы будут предоставлены, включая ID Apple аккаунта разработчика. Приложение должно поддерживать платформы Android и iOS.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать UI для приложения на React Native

    $13

    Требуется доработка пользовательского интерфейса мобильного приложения на React Native для платформы Android. Необходимо следовать концепции и Acceptance Points из документации. Основные экраны уже разработаны, требуется сосредоточиться на визуальных аспектах. Работа по тикетам в Trello, почасовая оплата после приемки этапов.

    AndroidMongoDBReact Native
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Помочь подключить strongswan для подключения к VPN с помощью протокола

    $55

    Требуется помощь в настройке strongswan для подключения к VPN с использованием протокола IKEv2. Дизайн и API готовы, все необходимые файлы будут предоставлены. Основная задача — устранить проблемы с подключением.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение iOS + Android

    $200

    Требуется разработка кросс-платформенного мобильного приложения для iOS и Android, основанного на макетах дизайна, аналогичного Instagram, но облегченного. Функционал включает ленту, подписчиков и переписку. Разработка с использованием выбранного фреймворка и последующая публикация в Google Play и App Store.

    AndroidiOSNode.js
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Закончить приложение на JAVA + Firebase + Google maps

    $70

    Требуется завершить мобильное приложение на JAVA с интеграцией Firebase и Google Maps. Основной функционал готов, необходимо связать компоненты и собрать APK-файл. Исходные коды будут предоставлены. Срок выполнения - до 14.06.

    FirebaseJava
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад