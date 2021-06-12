Опубликовать приложение ios

$200
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки667 просмотров

У меня есть сайт

сделать из него приложение на iOS и опубликовать что бы работало в app store

аккаунт у нас уже есть

бюджет 100-200$

iOS
4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

C4ke
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
$170
33 дня
Работа не выполнена, сроки сорваны, потеря времени и нервов, не рекомендую!

Заявки фрилансеров

C4ke
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад