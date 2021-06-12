Необходимо написать приложение, БД с json файла. Приложение отображает сайты в WebView. Срок выполнения одного проекта — от 3х до 20ти дней; Компетенция: SDK: - firebase - AppMetrica
Опубликовать приложение ios
У меня есть сайт
сделать из него приложение на iOS и опубликовать что бы работало в app store
аккаунт у нас уже есть
бюджет 100-200$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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