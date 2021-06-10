Разработать приложение с возможностью блокировки устройства

Приложение должно представлять собой аналог Alarmy - будильник, требующий решения математической задачи для отключения звукового сигнала.

Так, в приложении должен быть механизм блокировки экрана по истечению определённого времени, и для разблокировки пользователю будет необходимо решить задачи.

Например, если прошло четыре часа и экран выключен, ничего не происходит, если прошло четыре часа и экран работает, то пользователю предлагается пройти тест, чтобы разблокировать телефон.

Поле для вывода текста задания должно поддерживать загрузку картинок, таблиц и текста

Под кнопками с вариантами ответа должна быть кнопка помощи, открывающая окно с подсказкой.

При выборе неправильного ответа, кнопка моргает красным цветом и на 10 секунд открывается окно с подсказкой, после чего его можно закрыть и снова можно выбрать ответ.

Контент приложения сейчас представляет собой таблицу excel, в которой есть поле «вопрос», четыре варианта ответа, теги соответствующих тем и теги условной сложности от 1 до 3, где 1 – самые простые вопросы, а 3 – самые сложные.

Вопросы в приложении выдаются по алгоритму: если пользователь неправильно отвечает на один вопрос теста, например, на задачу 5 класса на вычитание с условной сложностью 3, следующим ему выдаётся вопрос того же класса с тегом «вычитание» со сложностью 1.

Приложение не будет опубликовано в Play Market и будет использовано только для теста гипотезы, поэтому, гипотетически, можно пересобрать Alarmy с новыми логотипами и другим контентом