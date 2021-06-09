Нужны в обязательном порядке: 1. Награды всех ивентов и турниров 2. Условия работы всех турниров — сколько человек в турнире, какие условия для входа в турнир 3. Условия прокачки кубков турниров — ...
Нужно реализовать проект под андройд, по изменению голоса.
Добрый день.
Нужно реализовать проект под андройд, по изменению голоса.
Проект срочный!
Как это должно работать?!
Необходим функционал: записи голоса на телефоне (андройд), чтобы в дальнейшем - измененный голос слался уже на сервер, через приложение Маттермост.
Месседжер - https://mattermost.com/
Само приложение - https://github.com/mattermost/mattermost-mobile
Плагин - https://github.com/streamer45/mattermost-plugin-voice/blob/master/README.md
Оплата Высокая!
Оплата - Только через гаранта, либо бесплатную сделку фриланса!
Ждем ваш телеграмм для связи!
Заявки фрилансеров
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