Нужно реализовать проект под андройд, по изменению голоса.

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Закрыт5 заявок388 просмотров

Добрый день.

Нужно реализовать проект под андройд, по изменению голоса.

Проект срочный!

Как это должно работать?!

Необходим функционал: записи голоса на телефоне (андройд), чтобы в дальнейшем - измененный голос слался уже на сервер, через приложение Маттермост.

Месседжер - https://mattermost.com/

Само приложение - https://github.com/mattermost/mattermost-mobile

Плагин - https://github.com/streamer45/mattermost-plugin-voice/blob/master/README.md

Оплата Высокая!

Оплата - Только через гаранта, либо бесплатную сделку фриланса!

Ждем ваш телеграмм для связи!

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