Swift разработчик

Разработка карты на свифт. Нужно создать физические дорожки, за которые не выходит персонаж. Далее на них поставить спрайтыНо сначала нужно сделать один экран, на него поставить персонажа и вызовы квестов. Далее взависимости от этого представить сколько всего будетбюджет предлагайте