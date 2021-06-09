Swift разработчик

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Закрыт1 заявка297 просмотров

Разработка карты на свифт. Нужно создать физические дорожки, за которые не выходит персонаж. Далее на них поставить спрайтыНо сначала нужно сделать один экран, на него поставить персонажа и вызовы квестов. Далее взависимости от этого представить сколько всего будетбюджет предлагайте 

Swift
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад