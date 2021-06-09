Нужны в обязательном порядке: 1. Награды всех ивентов и турниров 2. Условия работы всех турниров — сколько человек в турнире, какие условия для входа в турнир 3. Условия прокачки кубков турниров — ...
Swift разработчик
Разработка карты на свифт. Нужно создать физические дорожки, за которые не выходит персонаж. Далее на них поставить спрайтыНо сначала нужно сделать один экран, на него поставить персонажа и вызовы квестов. Далее взависимости от этого представить сколько всего будетбюджет предлагайте
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